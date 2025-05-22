ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
5947
Час на прочитання
3 хв

Богиня подіуму: Наомі Кемпбелл – 55: дефіле, образи і цікаві факти про модель

Сьогодні свій ювілей святкує британська супермодель, акторка і благодійна діячка — Наомі Кемпбелл.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі – легендарна супермодель. Її шлях на подіумі почався в 15 років. На юну британку звернув увагу скаут агентства Elite Бет Болдт. На дворі був 1985 рік, 15-річна Наомі прогулювалася парком Ковент-Гарден.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Вже за рік Наомі з'явилася на своїй першій обкладинці глянцю – це було британське видання Elle. Кемпбелл стала першою темношкірою дівчиною, яка з'явилася на обкладинках французького та англійського видань журналу Vogue і журналу Time.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Народилася Наомі Кемпбелл 22 травня 1970 року в Стретемі, в Лондоні. Її мама була родом з Ямайки і в Англії працювала танцівницею. Свого батька Наомі не знала, чоловік кинув їх ще до того, як дівчинка з'явилася на світ. У дитинстві, що минуло у Римі, де працювала мати Наомі, дівчинка займалася танцями і балетом.

Майбутня зірка подіумів вивчала сценічне мистецтво в Лондонській академії сценічних мистецтв і явно планувала пов'язати себе зі світом шоу-бізнесу та кіно.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

В 90-ті Наомі Кемпбелл була дуже популярною разом з іншими моделями – Сінді Кроуфорд, Клаудією Шиффер, Карлою Бруні, Ліндою Євангелістою. Однак крім роботи на подіумах, Наомі також брала участь у різних зніманнях. Наприклад, 1992 року вона знімалася в кліпі Майкла Джексона "In the Closet".

Карла Бруні, Клаудія Шиффер, Донателла Версаче, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Хелена Крістенсен на показі Versace в 2018 році / © Getty Images

Карла Бруні, Клаудія Шиффер, Донателла Версаче, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Хелена Крістенсен на показі Versace в 2018 році / © Getty Images

А 1995 році дебютувала як співачка зі своїм першим альбомом Babywoman, випущеними звукозаписною компанією Epic Records.

В 90-ті Наомі почала займатися благодійністю. Збори від продажу її дебютної книжки "Лебідь", що вийшла 1998 року були відправлені до фонду Червоного Хреста Сомалі.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Також у 90-ті Наомі пробувала себе в ролі бізнес-леді, разом зі своїми подругами і колегами - Крісті Тарлінгтон, Клаудією Шиффер і Ель Макферсон - Кемпбелл відкрила Fashion Cafe. Воно повинно було стати популярним місцем для зустрічей американського і міжнародного бомонду в Нью-Йорку. Але щось пішло не так і цей бізнес-проєкт через три роки збанкрутував.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

2006 року на церемонії "Жінка року" Наомі Кемпбелл отримала премію журналу Glamour, отримавши спеціальну нагороду, яка називалася "За внесок у гламуризацію суспільства".

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

За поганий характер Наомі стали називати "Чорною пантерою". Зірка багато разів потрапляла у скандальні історії, її арештовували, викликали до суду (модель звинувачували у брутальному ставленні і застосуванні фізичної сили обслуговуючому персоналу). Одного разу за те, що Наомі вдарила мобільним телефоном по голові покоївку, модель засудили до громадських робіт – миття підлоги в гаражі протягом п'яти днів. Супермодель була арештована за напад на співробітників аеропорту, а також побила свого водія, однак чоловік вирішив не подавати на неї до суду.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Бурхливою було і особисте життя Наомі Кемпбелл. Але найтривалішим був роман Наомі з російським олігархом Владиславом Дороніним. Вони були у стосунках майже п'ять років. У пресі писали, що у стосунках Наомі і Владислава почалися проблеми після того, як Кемпбелл помітила, що її бойфренд занадто сильно захопився "зірковим" стилем життя. Вона ж віддає перевагу більш спокійному відпочинку, а на заходи приходить тільки в робочих справах. У це важко повірити, чи не правда, адже раніше, до карантину в світі, Наомі з'являвся у світському суспільстві дуже часто і сподіваємося, що побачимо її знову в найближчому майбутньому.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images

Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images

Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images

Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
5947
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie