Наомі Кемпбелл / © Getty Images

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Наомі – легендарна супермодель. Її шлях на подіумі почався в 15 років. На юну британку звернув увагу скаут агентства Elite Бет Болдт. На дворі був 1985 рік, 15-річна Наомі прогулювалася парком Ковент-Гарден.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Вже за рік Наомі з'явилася на своїй першій обкладинці глянцю – це було британське видання Elle. Кемпбелл стала першою темношкірою дівчиною, яка з'явилася на обкладинках французького та англійського видань журналу Vogue і журналу Time.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Народилася Наомі Кемпбелл 22 травня 1970 року в Стретемі, в Лондоні. Її мама була родом з Ямайки і в Англії працювала танцівницею. Свого батька Наомі не знала, чоловік кинув їх ще до того, як дівчинка з'явилася на світ. У дитинстві, що минуло у Римі, де працювала мати Наомі, дівчинка займалася танцями і балетом.

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Майбутня зірка подіумів вивчала сценічне мистецтво в Лондонській академії сценічних мистецтв і явно планувала пов'язати себе зі світом шоу-бізнесу та кіно.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

В 90-ті Наомі Кемпбелл була дуже популярною разом з іншими моделями – Сінді Кроуфорд, Клаудією Шиффер, Карлою Бруні, Ліндою Євангелістою. Однак крім роботи на подіумах, Наомі також брала участь у різних зніманнях. Наприклад, 1992 року вона знімалася в кліпі Майкла Джексона "In the Closet".

Карла Бруні, Клаудія Шиффер, Донателла Версаче, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Хелена Крістенсен на показі Versace в 2018 році / © Getty Images

А 1995 році дебютувала як співачка зі своїм першим альбомом Babywoman, випущеними звукозаписною компанією Epic Records.

В 90-ті Наомі почала займатися благодійністю. Збори від продажу її дебютної книжки "Лебідь", що вийшла 1998 року були відправлені до фонду Червоного Хреста Сомалі.

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Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Також у 90-ті Наомі пробувала себе в ролі бізнес-леді, разом зі своїми подругами і колегами - Крісті Тарлінгтон, Клаудією Шиффер і Ель Макферсон - Кемпбелл відкрила Fashion Cafe. Воно повинно було стати популярним місцем для зустрічей американського і міжнародного бомонду в Нью-Йорку. Але щось пішло не так і цей бізнес-проєкт через три роки збанкрутував.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

2006 року на церемонії "Жінка року" Наомі Кемпбелл отримала премію журналу Glamour, отримавши спеціальну нагороду, яка називалася "За внесок у гламуризацію суспільства".

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

За поганий характер Наомі стали називати "Чорною пантерою". Зірка багато разів потрапляла у скандальні історії, її арештовували, викликали до суду (модель звинувачували у брутальному ставленні і застосуванні фізичної сили обслуговуючому персоналу). Одного разу за те, що Наомі вдарила мобільним телефоном по голові покоївку, модель засудили до громадських робіт – миття підлоги в гаражі протягом п'яти днів. Супермодель була арештована за напад на співробітників аеропорту, а також побила свого водія, однак чоловік вирішив не подавати на неї до суду.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Бурхливою було і особисте життя Наомі Кемпбелл. Але найтривалішим був роман Наомі з російським олігархом Владиславом Дороніним. Вони були у стосунках майже п'ять років. У пресі писали, що у стосунках Наомі і Владислава почалися проблеми після того, як Кемпбелл помітила, що її бойфренд занадто сильно захопився "зірковим" стилем життя. Вона ж віддає перевагу більш спокійному відпочинку, а на заходи приходить тільки в робочих справах. У це важко повірити, чи не правда, адже раніше, до карантину в світі, Наомі з'являвся у світському суспільстві дуже часто і сподіваємося, що побачимо її знову в найближчому майбутньому.

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Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images