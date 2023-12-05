Бокс і стрибки на скакалці: Ніколь Шерзінгер показала своє тренування

Щоб бути у чудовій фізичній формі, співачка регулярно займається спортом.

45-річна співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – завжди багато уваги приділяє заняттям спортом. У своєму Instagram зірка показала, як проходить її тренування, яке включає кардіо, елементи боксу, вправи на фітболі, тренажерах і петлях TRX.

"Не бажай цього, працюй заради цього", — написала під відео співачка, якої мотивації не позичати. У коментарях фоловери захопилися тим, що Ніколь 7 днів на тиждень проводить на зніманнях, але не пропускає тренування.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер запалила різдвяні вогні в Лондоні. Для урочистого заходу артистка обрала ефектне вбрання: молочну асиметричну мінісукню з одним рукавом і пір'ям, розшиту паєтками, яку доповнила чорними блискучими туфлями на високих підборах.

Ніколь Шерзінгер запалила вогні над Ковент-Гарден / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

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