"Боляче": переможниця "Холостяка-14" Надін показала нові фото з Цимбалюком і прокоментувала їхнє розставання

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук

Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — опублікувала в Instagram серію романтичних світлин із Тарасаом Цимбалюком. Одні знімки були зроблені під час знімань проєкту, а інші — вже після завершення шоу.

У дописі дівчина прокоментувала їхню історію з Тарасом і підсумувала, що її шлях у ній завершений. Надін відверто зізналася, що у цих стосунках вона відчула і закоханість, і розчарування.

«Картинки як з пінтересту, красива, але яке в неї підґрунтя, відомо тільки двом. Красива історія була, але краси мало, треба, щоб було за що триматись. А штучно створювати історію не про щирість, а почуття не гра. Я відчула закоханість і відчула розчарування. Дякую і за те, і за інше. Відчуття ніколи не брешуть.

Якби в мене було право говорити, я б знайшла сили. Боляче. Але після зливи завжди зʼявляється веселка, а після темряви — сонце.

А вам, любі, бажаю рухатись за відчуттями, бо вони завжди вказують правильний шлях. Мій шлях у цій історії завершено. Але серце відкрите, тому що людьми ми є тільки тоді, коли любимо!» — написала Надін.

А ще дівчина повідомила в Instagram Stories, що вона повернулась з відпочинку до Львова і ночувала у готелі, в якому після завершення проєкту вона була з Цимбалюком.

«Я вже у Львові. Ночую сьогодні в гтелі вже сама, минулий раз я тут була з Тарасом», — написала Головчук.

Надін також показала кумедне відео, як вони на підлозі коридору в готелі їли борщ.

Нагадаємо, під час спеціального випуску «Холостяк. Життя після проєкту» Тарас Цимбалюк і Надін Головчук повідомили, що вони не разом.