"Бомби будуть летіти, а ми будемо город садити": Ірина Федишин показала знімки з сапою в руках

Артистка допомогла мамі посадити картоплю.
Ірина Федишин разом з родиною посадила картоплю на маминому городі. Співачка опублікувала світлини з грядки, де зазнімкована у джинсах, кофті і з сапою в руках. Поряд з нею позував молодший син.
Зірка зізналася, що цьогоріч вони не планували садити картоплю, але через війну вирішили все-таки посадити, щоб мати урожай і ділитися ним з тими, хто буде цього потребувати. Вона також закликала фоловерів теж саджати город.
"А я вже посадила картоплю. Цього року посадка не планувалася, навіть мама сказала, що більше садити не будемо. Але війна змінила усі плани… Дай Боже, щоб тої картоплі було вдосталь і ми могли її купити. Але час такий, що потрібно садити і не тільки для себе, але й щоб з іншими поділитися.
Тому, хто має таке щастя, виходьте на свій город. Український народ вміє і воювати, і співати, і город саджати!
Україну не залякаєш! Бомби будуть летіти, а ми будемо город садити!
p.s.: їду ще до мами досаджувати грядки.
А ви будете садити картоплю?" – написала Федишин.
Нагадаємо, співачка опублікувала аудіоповідомлення від знайомої з Маріуполя і закликала врятувати людей.
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