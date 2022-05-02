"Бомби будуть летіти, а ми будемо город садити": Ірина Федишин показала знімки з сапою в руках

"Бомби будуть летіти, а ми будемо город садити": Ірина Федишин показала знімки з сапою в руках

Артистка допомогла мамі посадити картоплю.

Ірина Федишин разом з родиною посадила картоплю на маминому городі. Співачка опублікувала світлини з грядки, де зазнімкована у джинсах, кофті і з сапою в руках. Поряд з нею позував молодший син.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Зірка зізналася, що цьогоріч вони не планували садити картоплю, але через війну вирішили все-таки посадити, щоб мати урожай і ділитися ним з тими, хто буде цього потребувати. Вона також закликала фоловерів теж саджати город.

"А я вже посадила картоплю. Цього року посадка не планувалася, навіть мама сказала, що більше садити не будемо. Але війна змінила усі плани… Дай Боже, щоб тої картоплі було вдосталь і ми могли її купити. Але час такий, що потрібно садити і не тільки для себе, але й щоб з іншими поділитися.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Тому, хто має таке щастя, виходьте на свій город. Український народ вміє і воювати, і співати, і город саджати!

Україну не залякаєш! Бомби будуть летіти, а ми будемо город садити!

p.s.: їду ще до мами досаджувати грядки.

А ви будете садити картоплю?" – написала Федишин.

Нагадаємо, співачка опублікувала аудіоповідомлення від знайомої з Маріуполя і закликала врятувати людей.

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