Боротьба за виживання: у Мережі з'явився трейлер фільму "Голодні ігри"

У Мережі з'явився трейлер приквелу "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" від режисера Френсіса Лоуренса.

Головні ролі у стрічці виконали молоді голлівудські зірки: іконічний образ молодого майбутнього диктатора Панему Корнеліуса Сноу грає Том Бліт ("Позолочений вік", "Біллі Кід" і "Робін Гуд"), роль трибута з 12-го округу виконала Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія", "Шазам. Ярість богів"), а у ролі сестри Корнеліуса Сноу з’явиться зірка шоу "Ейфорія" Гантер Шафер.

На екрані ми також побачимо Віолу Девіс, Пітера Дінклейджа і Джейсона Шварцмана. Саундтрек до фільму створив Джеймс Ньютон Говард.

Стрічка заснована на однойменному бестселері американської письменниці Сюзанни Коллінз і є приквелом до оригінальної трилогії "Голодні ігри", яка розійшлася тиражами у десятки мільйонів копій.

У фільмі мова йде про майбутнього 18-річного антагоніста Коріолана Сноу (Том Бліт). Його родина переживає складні часи і у хлопця з'являється шанс змінити свою долю. Його обрали наставником юної Люсі Грей (Рейчел Зеглер) з Дистрикту 12 на Десятих ювілейних Голодних іграх. Красива і розумна дівчина всіх приємно здивувала: під час церемонії вона зухвало співала і успішно виступила на арені зі смертельними іграми. А Коріолана розпочинає небезпечну гру заради перемоги на Іграх та власного майбутнього. Хлопець вважає, що його інстинкти і політична кмітливість разом з красою і талантом Люсі допоможуть зайняти вершину ієрархії Панему. Саме перегони Сноу та Люсі Грей за те, щоб вижити, зрештою покажуть, хто є співочою пташкою, а хто – змією.

В український прокат фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" вийде 16 листопада.

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