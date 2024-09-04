Босоніж і біля рояля: граціозна Анджеліна Джолі знялася для глянцю

Акторка з'явилася на сторінках популярного американського видання.
40-річна голлівудська акторка, володарка двох "Оскарів" Анджеліна Джолі стала головною зіркою нового випуску Hollywood Reporter. На обкладинці глянцю зірка позувала біля рояля і була одягнена в елегантну чорну сукню з напівпрозорим верхом та гудзиками на спині. Її волосся було розпущене, а на обличчі – природний макіяж.
На інших кадрах Анджеліна зазнімкована в чорному боді та довгій плісованій спідниці.
В інтерв'ю журналу Джолі розповіла про своє повернення до кінематографа після тривалої паузи, про свою роль Марії Каллас та про фільм, військову драму "Без крові", де вона виступила продюсеркою і режисеркою.
"Діти підросли, стали більш незалежними. Я менше потрібна їм і можу їхати на різний час. І вони досить дорослі, щоб приєднатися до мене на роботі. Це новий період у нашому житті. Я дуже рада, що вони з кожним днем усе більше й більше вступають у свої права", – розповіла акторка про те, чому повернулася до знімань у кіно.
Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі в сукні з хутряною горжеткою вийшла на червону доріжку у Венеції. Актриса презентувала на 81-му Венеціанському кінофестивалі фільм "Марія", в якому зіграла головну роль.
Читайте також:
- Вшанувала пам'ять діви: Анджеліна Джолі одягла особливу прикрасу на Венеціанський кінофестиваль
- Показала свою доброту: Анджеліна Джолі стала навколішки перед фанатом на Венеціанському кінофестивалі
- У оксамитовій довгій сукні: елегантна Анджеліна Джолі виблискувала на фотоколлі в Італії