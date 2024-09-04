Босоніж і біля рояля: граціозна Анджеліна Джолі знялася для глянцю

40-річна голлівудська акторка, володарка двох "Оскарів" Анджеліна Джолі стала головною зіркою нового випуску Hollywood Reporter. На обкладинці глянцю зірка позувала біля рояля і була одягнена в елегантну чорну сукню з напівпрозорим верхом та гудзиками на спині. Її волосся було розпущене, а на обличчі – природний макіяж.

На інших кадрах Анджеліна зазнімкована в чорному боді та довгій плісованій спідниці.

В інтерв'ю журналу Джолі розповіла про своє повернення до кінематографа після тривалої паузи, про свою роль Марії Каллас та про фільм, військову драму "Без крові", де вона виступила продюсеркою і режисеркою.

"Діти підросли, стали більш незалежними. Я менше потрібна їм і можу їхати на різний час. І вони досить дорослі, щоб приєднатися до мене на роботі. Це новий період у нашому житті. Я дуже рада, що вони з кожним днем ​​усе більше й більше вступають у свої права", – розповіла акторка про те, чому повернулася до знімань у кіно.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі в сукні з хутряною горжеткою вийшла на червону доріжку у Венеції. Актриса презентувала на 81-му Венеціанському кінофестивалі фільм "Марія", в якому зіграла головну роль.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Читайте також: