Бойовий кіт Шайба, «Міс Львів» та інфлюенсери: гості івенту у місті Лева
Зірки соцмереж зібралися на відкритті оновленого готелю у серці історичного Львова.
Нещодавно ми побували на відкритті оновленого готелю Ribas Rooms Frerenc Lviv у центральній історичній частині Львова, на вулиці Ференца Ліста, 4. Захід відвідало чимало гостей, серед яких були військовослужбовець Олександр Ляшук зі своїм бойовим котом Шайбою, «Міс Львів-2023» Вікторія Гедз, подружжя інфлюенсерів Ірина та Євген Путівленки, блогерки Тетяна Мацкович, Олександра Стасів, Юлія Швед та інші.
Ведучою вечора була Каріна Дмитраш, яка не давала присутнім нудьгувати.
Публіка насолоджувалася чудовим виступом джаз-бенду, які виконали «Прелюдії до вечора» та імпровізацію на теми, що обрали гості — саме так робив колись відомий композитор Ференц Ліст, музика якого постійно оживає у стінах цього готелю. Це було захопливо і магічно.
Особливої атмосфери івенту додав DJ-сет: цікаво було почути ремікси на теми Шопена, Ліста і класики у джазовій обробці.
Всі охочі могли взяти участь в інтерактивних розвагах і випробувати свої вміння у майстер-класі з приготування коктейлів.
Ми мали можливість познайомитися поближче із зіркою соцмереж — бойовим котом Шайбою та його господарем. Олександр Ляшук розповів нам, що знайшов котика три роки тому біля позицій. Він його забрав і відгодував.
«Йому було місяця півтора-два. Він був маленький, худенький. На моїх сосисках він став таким товстеньким вже. І так придумали йому ім’я Шайба, тому що в нього мордочка у формі шайби», — поділився господар пухнастика.
Шайбік (так Олександр ніжно називає свого улюбленця) — дуже милий, грайливий котик, який завжди опиняється у центрі уваги. Пухнастика особливо люблять дівчата, які не втрачають нагоди підійти і попестити котика.
«Тут без шансів… Як з ним конкурувати?! У мене немає таких довгих гарних вусів», — жартує Олександр, відповідаючи на запитання, хто більше отримує уваги від жіночої аудиторії.
А «Міс Львів 2023» і блогерка Вікторія Гедз поділилася з нами своїм секретом стрункості. Вона зізналася, що не є прихильницею дієт і завжди прислухається до свого організму.
«Я слухаю своє тіло. Те, що мені хочеться — я їм. Ось, наприклад, сьогодні хочу десерт — я з’їм його. І я займаюся активним спортом», — розповіла дівчина.
Вікторія тричі на тиждень займається танцями і тричі на тиждень — пілатесом на реформерах (тренажерах).
«Це дуже важко. Це краще навіть, ніж спортзал», — додала вона.
Цей вечір став гармонійним поєднанням музики, приємного спілкування, вишуканого смаку і натхнення. Джазові імпровізації й класичні мотиви у сучасному звучанні створили магію моменту, яка ще довго відлунювалася у серцях гостей, залишивши приємний післясмак.