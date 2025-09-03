Бойовий кіт Шайба, «Міс Львів» та інфлюенсери: гості івенту у місті Лева

Олександр Ляшук і котик Шайба

Нещодавно ми побували на відкритті оновленого готелю Ribas Rooms Frerenc Lviv у центральній історичній частині Львова, на вулиці Ференца Ліста, 4. Захід відвідало чимало гостей, серед яких були військовослужбовець Олександр Ляшук зі своїм бойовим котом Шайбою, «Міс Львів-2023» Вікторія Гедз, подружжя інфлюенсерів Ірина та Євген Путівленки, блогерки Тетяна Мацкович, Олександра Стасів, Юлія Швед та інші.

Олександр Ляшук і котик Шайба

Вікторія Гедз

Ірина та Євген Путівленки

Олександра Стасів і Тетяна Мацкович

Юлія Швед

Ведучою вечора була Каріна Дмитраш, яка не давала присутнім нудьгувати.

Каріна Дмитраш

Публіка насолоджувалася чудовим виступом джаз-бенду, які виконали «Прелюдії до вечора» та імпровізацію на теми, що обрали гості — саме так робив колись відомий композитор Ференц Ліст, музика якого постійно оживає у стінах цього готелю. Це було захопливо і магічно.

Особливої атмосфери івенту додав DJ-сет: цікаво було почути ремікси на теми Шопена, Ліста і класики у джазовій обробці.

Всі охочі могли взяти участь в інтерактивних розвагах і випробувати свої вміння у майстер-класі з приготування коктейлів.

Ми мали можливість познайомитися поближче із зіркою соцмереж — бойовим котом Шайбою та його господарем. Олександр Ляшук розповів нам, що знайшов котика три роки тому біля позицій. Він його забрав і відгодував.

Олександр Ляшук і котик Шайба

«Йому було місяця півтора-два. Він був маленький, худенький. На моїх сосисках він став таким товстеньким вже. І так придумали йому ім’я Шайба, тому що в нього мордочка у формі шайби», — поділився господар пухнастика.

Олександр Ляшук і котик Шайба

Шайбік (так Олександр ніжно називає свого улюбленця) — дуже милий, грайливий котик, який завжди опиняється у центрі уваги. Пухнастика особливо люблять дівчата, які не втрачають нагоди підійти і попестити котика.

«Тут без шансів… Як з ним конкурувати?! У мене немає таких довгих гарних вусів», — жартує Олександр, відповідаючи на запитання, хто більше отримує уваги від жіночої аудиторії.

Олександр Ляшук, котик Шайба і Каріна Дмитраш

А «Міс Львів 2023» і блогерка Вікторія Гедз поділилася з нами своїм секретом стрункості. Вона зізналася, що не є прихильницею дієт і завжди прислухається до свого організму.

«Я слухаю своє тіло. Те, що мені хочеться — я їм. Ось, наприклад, сьогодні хочу десерт — я з’їм його. І я займаюся активним спортом», — розповіла дівчина.

Вікторія Гедз

Вікторія тричі на тиждень займається танцями і тричі на тиждень — пілатесом на реформерах (тренажерах).

«Це дуже важко. Це краще навіть, ніж спортзал», — додала вона.

Цей вечір став гармонійним поєднанням музики, приємного спілкування, вишуканого смаку і натхнення. Джазові імпровізації й класичні мотиви у сучасному звучанні створили магію моменту, яка ще довго відлунювалася у серцях гостей, залишивши приємний післясмак.

Атмосфера заходу

Тамара Борисова та Аліна Онопа

Альона Баліка

Ірина та Євген Путівленки