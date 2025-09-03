ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
55
3 хв

Бойовий кіт Шайба, «Міс Львів» та інфлюенсери: гості івенту у місті Лева

Зірки соцмереж зібралися на відкритті оновленого готелю у серці історичного Львова.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олександр Ляшук і котик Шайба

Олександр Ляшук і котик Шайба

Нещодавно ми побували на відкритті оновленого готелю Ribas Rooms Frerenc Lviv у центральній історичній частині Львова, на вулиці Ференца Ліста, 4. Захід відвідало чимало гостей, серед яких були військовослужбовець Олександр Ляшук зі своїм бойовим котом Шайбою, «Міс Львів-2023» Вікторія Гедз, подружжя інфлюенсерів Ірина та Євген Путівленки, блогерки Тетяна Мацкович, Олександра Стасів, Юлія Швед та інші.

Олександр Ляшук і котик Шайба

Олександр Ляшук і котик Шайба

Вікторія Гедз

Вікторія Гедз

Ірина та Євген Путівленки

Ірина та Євген Путівленки

Олександра Стасів і Тетяна Мацкович

Олександра Стасів і Тетяна Мацкович

Юлія Швед

Юлія Швед

Ведучою вечора була Каріна Дмитраш, яка не давала присутнім нудьгувати.

Каріна Дмитраш

Каріна Дмитраш

Публіка насолоджувалася чудовим виступом джаз-бенду, які виконали «Прелюдії до вечора» та імпровізацію на теми, що обрали гості — саме так робив колись відомий композитор Ференц Ліст, музика якого постійно оживає у стінах цього готелю. Це було захопливо і магічно.

Джаз-бенд

Джаз-бенд

Джаз-бенд

Джаз-бенд

Особливої атмосфери івенту додав DJ-сет: цікаво було почути ремікси на теми Шопена, Ліста і класики у джазовій обробці.

DJ-сет

DJ-сет

Всі охочі могли взяти участь в інтерактивних розвагах і випробувати свої вміння у майстер-класі з приготування коктейлів.

Ми мали можливість познайомитися поближче із зіркою соцмереж — бойовим котом Шайбою та його господарем. Олександр Ляшук розповів нам, що знайшов котика три роки тому біля позицій. Він його забрав і відгодував.

Олександр Ляшук і котик Шайба

Олександр Ляшук і котик Шайба

«Йому було місяця півтора-два. Він був маленький, худенький. На моїх сосисках він став таким товстеньким вже. І так придумали йому ім’я Шайба, тому що в нього мордочка у формі шайби», — поділився господар пухнастика.

Олександр Ляшук і котик Шайба

Олександр Ляшук і котик Шайба

Шайбік (так Олександр ніжно називає свого улюбленця) — дуже милий, грайливий котик, який завжди опиняється у центрі уваги. Пухнастика особливо люблять дівчата, які не втрачають нагоди підійти і попестити котика.

«Тут без шансів… Як з ним конкурувати?! У мене немає таких довгих гарних вусів», — жартує Олександр, відповідаючи на запитання, хто більше отримує уваги від жіночої аудиторії.

Олександр Ляшук, котик Шайба і Каріна Дмитраш

Олександр Ляшук, котик Шайба і Каріна Дмитраш

А «Міс Львів 2023» і блогерка Вікторія Гедз поділилася з нами своїм секретом стрункості. Вона зізналася, що не є прихильницею дієт і завжди прислухається до свого організму.

«Я слухаю своє тіло. Те, що мені хочеться — я їм. Ось, наприклад, сьогодні хочу десерт — я з’їм його. І я займаюся активним спортом», — розповіла дівчина.

Вікторія Гедз

Вікторія Гедз

Вікторія тричі на тиждень займається танцями і тричі на тиждень — пілатесом на реформерах (тренажерах).

«Це дуже важко. Це краще навіть, ніж спортзал», — додала вона.

Цей вечір став гармонійним поєднанням музики, приємного спілкування, вишуканого смаку і натхнення. Джазові імпровізації й класичні мотиви у сучасному звучанні створили магію моменту, яка ще довго відлунювалася у серцях гостей, залишивши приємний післясмак.

Атмосфера заходу

Атмосфера заходу

Тамара Борисова та Аліна Онопа

Тамара Борисова та Аліна Онопа

Альона Баліка

Альона Баліка

Ірина та Євген Путівленки

Ірина та Євген Путівленки

Тамара Борисова та Юлія Климович

Тамара Борисова та Юлія Климович

55
