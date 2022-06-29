"Боже, врятуй мене": чоловіка Кортні Кардашян екстрено госпіталізували

Чоловік Кортні Кардашян минулої ночі екстрено госпіталізували до клініки. Музикант написав про це у своєму твітері.

46-річного Тревіса Баркера було доставлено до лікарні на машині швидкої допомоги у вівторок увечері через проблеми зі здоров'ям. Що саме сталося із чоловіком Кортні Кардашян, невідомо. Єдине, що музикант написав у твіттері:

"Боже, врятуй мене".

Тревіс був помічений на каталці, яку піднімали з машини швидкої допомоги, перш ніж доставити до Лос-Анджелесської лікарні Cedars Sinai Medical Center, пише і публікує фото Daily Mail. Його дружина Кортні була поруч із ним у цей момент.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Повідомляється, що Кортні нещодавно перехворіла на ковід, але вже повністю одужала. Припускають, можливо, Тревіс підхопив вірус від неї.

Тревіс Баркер та Кортні Кардашян / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого місяця Кортні Кардашян вийшла заміж за Тревіса Баркера, весілля відбулося в Італії, а знімками зірка ділилася у своєму Instagram.

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