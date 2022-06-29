"Боже, врятуй мене": чоловіка Кортні Кардашян екстрено госпіталізували

Чоловік Кортні Кардашян минулої ночі екстрено госпіталізували до клініки. Музикант написав про це у своєму твітері.
46-річного Тревіса Баркера було доставлено до лікарні на машині швидкої допомоги у вівторок увечері через проблеми зі здоров'ям. Що саме сталося із чоловіком Кортні Кардашян, невідомо. Єдине, що музикант написав у твіттері:
"Боже, врятуй мене".
Тревіс був помічений на каталці, яку піднімали з машини швидкої допомоги, перш ніж доставити до Лос-Анджелесської лікарні Cedars Sinai Medical Center, пише і публікує фото Daily Mail. Його дружина Кортні була поруч із ним у цей момент.
God save me— Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022
Повідомляється, що Кортні нещодавно перехворіла на ковід, але вже повністю одужала. Припускають, можливо, Тревіс підхопив вірус від неї.
Нагадаємо, минулого місяця Кортні Кардашян вийшла заміж за Тревіса Баркера, весілля відбулося в Італії, а знімками зірка ділилася у своєму Instagram.
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