"Боже, яке кончене": Вікторія Булітко записала пісню про путінський режим, яку співають вже навіть маленькі українці

"Боже, яке кончене": Вікторія Булітко записала пісню про путінський режим, яку співають вже навіть маленькі українці

Українська акторка та учасниця "Дизель-шоу" Вікторія Булітко записала пісню про путінський режим.

Відео Вікторія опублікувала в Instagram та TikTok. Композицію назвала пісня "Про етіх", і написала в підписі, що надихнулася Олексієм Дурнєвим @oleksii_durniev, який створив однойменний телеграм-канал і регулярно розповідає про всі дивацтва російських "інста-левиць" та блогерів.

В Instagram вже почали переспівувати хіт Булітко. Користувач із Одеси @liudmyla_pavlyshyn запостила відео, як пісню співає маленька одеситка. У коментарях старання дівчинки користувачі оцінили, багато хто написав, що дівчинка талановита та майбутня акторка.

А сама Вікторія Булітко перепостила у себе відео на сторінці.

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