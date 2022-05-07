"Боже, яке кончене": Вікторія Булітко записала пісню про путінський режим, яку співають вже навіть маленькі українці

Українська акторка та учасниця "Дизель-шоу" Вікторія Булітко записала пісню про путінський режим.
Відео Вікторія опублікувала в Instagram та TikTok. Композицію назвала пісня "Про етіх", і написала в підписі, що надихнулася Олексієм Дурнєвим @oleksii_durniev, який створив однойменний телеграм-канал і регулярно розповідає про всі дивацтва російських "інста-левиць" та блогерів.
В Instagram вже почали переспівувати хіт Булітко. Користувач із Одеси @liudmyla_pavlyshyn запостила відео, як пісню співає маленька одеситка. У коментарях старання дівчинки користувачі оцінили, багато хто написав, що дівчинка талановита та майбутня акторка.
А сама Вікторія Булітко перепостила у себе відео на сторінці.
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