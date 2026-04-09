Брат Кетрін О'Гари розкрив подробиці про останні дні життя "мами Кевіна" з "Один вдома"

Голлівуд був охоплений жалобою після смерті Кетрін О’Гари 30 січня у віці 71 року від легеневої емболії, причиною якої став рак прямої кишки.

Ольга Кузьменко
Кетрін О'Гара

Кетрін О'Гара / © Associated Press

Брат акторки, Майкл П. О’Гара, пролив нове світло на те, як вона почувалася в кінці життя, а також розповів про зворушливий сон, який йому наснився про неї незадовго до смерті Кетрін.

У своєму подкасті «Мрії наших коханих» Майкл розповів, що його сестра майже перестала розмовляти.

Кетрін О’Гара / © Associated Press

«Вона не дуже хотіла розмовляти по телефону… І вона жила не поблизу, а в Лос-Анджелесі», — додав він.

У дні, що передували її смерті, Майклу наснив сон, в якому він обіймав свою сестру, і він витлумачив це як «свого роду прощання», пише Daily Mail.

«Я завжди дорожу моментами, коли можу зустрітися з коханою людиною уві сні. Як не дивно, за кілька днів до смерті моєї сестри мені наснився сон, у якому я обіймав її, це було дуже гарно. Думаю, це було своєрідне прощання», — розповів чоловік.

Майкл О’Гара каже, що вважає, що його сестра «дуже щаслива» у потойбіччі».

Кетрін О’Гара та її чоловік Бо Велш / © Associated Press

«У всіх нас є свій досвід, пов’язаний з нами та нашими померлими близькими, і ми всі взаємопов’язані, і любов, знаєте, продовжується, незважаючи ні на що. Вони завжди з нами», — додав він.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, який вигляд мала акторка під час свого останнього публічного виходу у світ.

