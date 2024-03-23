Брат принцеси Діани підтримав Кейт Міддлтон, коли вона повідомила, що у неї рак

59-річний Чарльз Спенсер висловив свою підтримку принцесі Уельській після того, як у п'ятницю, 22 березня, вона публічно повідомила, що у неї рак і вона проходить курс хіміотерапії.

Після цієї сумної новини, молодший брат покійної принцеси Діани та дядько принца Вільяма, опублікував короткий, але зворушливий пост, у якому похвалив Кетрін.

"Неймовірна витримка та сила", — написав дев'ятий граф Спенсер у своєму посту в Instagram та опублікував скриншот із відео зі звернення Кейт.

Також публічно слова підтримки принцесі висловив її молодший брат Джеймс Міддлтон. Він поділився на своїй сторінці милою дитячою фотографією, на якій зазнімкований разом з Кейт. Король Чарльз, звичайно ж, теж сказав приємні слова коханій невістці, зазначивши, що "пишається Кетрін за її сміливість розповісти про це".

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