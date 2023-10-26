Брат принцеси Уельської вперше став батьком - ЗМІ

Молодший брат принцеси Уельської Джеймс Міддлтон і його дружина Алізе Тевене вперше стали батьками. Про це повідомило Daily Mail, оскільки видання опублікувало фото пари, зазнімкованої на прогулянці з коляскою в лондонському районі Ноттінг-Гілл.

Хто саме народився у пари – наразі невідомо, оскільки офіційних заяв вони не робили. Джеймс і його дружина Алізе оголосили про те, що чекають на дитину, влітку цього року. Тоді молодший брат принцеси Уельської опублікував знімок вагітної коханої разом з однією з їхніх собак на ім'я Мейбл.

Джеймс і Алізе одружилися 2021 року. Дитина стала сьомим онуком для Керол і Майкла Міддлтонів – батьків Джеймса, і новим двоюрідним братом або двоюрідною сестрою трьох дітей принцеси Кейт і принца Вільяма – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, а також трьох дітей Піппи Міддлтон – Артура, Грейс і Роуз.

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