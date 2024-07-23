Бразильсько-американська акторка прийшла на прем'єру фільму у шкіряній сукні з акцентом на відвертому декольте

Морена Баккарін у пікантному образі total black вийшла на червону доріжку.

Бразильсько-американська акторка Морена Баккарін відвідала прем'єру фільму "Дедпул та Росомаха" у Нью-Йорку, у якому зіграла Ванессу Карлайл.

На червоній доріжці вона постала у чорній шкіряній корсетній сукні на блискавці і тонких бретельках. Головний акцент у її аутфіті був на відвертому декольте.

Морена Баккарін / Фото: Associated Press

Вбрання Морена доповнила чорними босоніжками на шпильках.

Своє каре Баккарін уклала в локони, зробила макіяж із пишними віями і червоною помадою, вуха прикрасила діамантовими сережками, а пальці – каблучками з камінням. Ніжно-рожеві манікюр і педикюр завершили лук зірки.

Про фільм:

Безпорадний Вейд Вілсон тяжко працює у цивільному житті. Його дні як найманця з гнучкими моральними орієнтирами Дедпула позаду. Коли світ Вейда стикається із реальною загрозою, він дуже неохоче надягає костюм. Тепер він має переконати упертого Росомаху допомогти йому у порятунку світу.

Прем'єра фільму "Дедпул і Росомаха" в Україні 25 липня.

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