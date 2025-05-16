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- Шоу-бізнес
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Бразильська модель Жизель Олівейра блиснула сідницями на пляжі
Дівчина відпочила на пляжі у рідній Бразилії.
32-річна бразильська модель Жизель Олівейра опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених на пляжі в Ріо-де-Жанейро. Дівчина позувала в малиновому бікіні з люрексом і на ланцюжках.
Свій пляжний лук вона доповнила смугастою біло-рожевою сорочкою, малиновою пов’язкою на стегнах, а також заколкою зі штучними квітами у волоссі.
До речі, подібні купальники з люрексом, а також металевим блиском — тренд літнього сезону 2025.
На деяких фото Жизель позувала з коктейлем у цілому кокосі.
Нагадаємо, Жизель Олівейра — бразильська модель, яка прославилася завдяки участі у показах Victoria’s Secret та співпраці з провідними модними брендами.
Раніше, нагадаємо, Жизель Олівейра вийшла на прогулянку у кепі від Руслана Багінського.