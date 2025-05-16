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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
1 хв

Бразильська модель Жизель Олівейра блиснула сідницями на пляжі

Дівчина відпочила на пляжі у рідній Бразилії.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

32-річна бразильська модель Жизель Олівейра опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених на пляжі в Ріо-де-Жанейро. Дівчина позувала в малиновому бікіні з люрексом і на ланцюжках.

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

Свій пляжний лук вона доповнила смугастою біло-рожевою сорочкою, малиновою пов’язкою на стегнах, а також заколкою зі штучними квітами у волоссі.

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

До речі, подібні купальники з люрексом, а також металевим блиском — тренд літнього сезону 2025.

На деяких фото Жизель позувала з коктейлем у цілому кокосі.

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

Нагадаємо, Жизель Олівейра — бразильська модель, яка прославилася завдяки участі у показах Victoria’s Secret та співпраці з провідними модними брендами.

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

Раніше, нагадаємо, Жизель Олівейра вийшла на прогулянку у кепі від Руслана Багінського.

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
246
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