Бразильська модель Жизель Олівейра позувала в пікантному костюмі Санти

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Реклама

32-річна бразильська модель Жизель Олівейра поділилася у своєму Instagram кількома фото, на яких вона позує в пікантному костюмі місіс Санта-Клаус: на ній рожевий бюстгальтер, мініспідниця з мереживом і хутром, а також шапка з помпоном.

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Як виявилося, це вінтажний комплект з колекції Santa Baby відомого бренду спідньої білизни Victoria’s Secret, яка випускалася на початку 2000-х років.

«Різдво наближається», — написала Жизель під знімками.

Реклама

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Нагадаємо, Жизель Олівейра — бразильська модель, яка прославилася завдяки участі в показах Victoria’s Secret і співпраці з провідними модними брендами.

Раніше Жизель Олівейра блиснула сідницями на пляжі. Дівчина відпочила на пляжі в рідній Бразилії.