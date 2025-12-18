- Дата публікації
Шоу-бізнес
23
1 хв
Бразильська модель Жизель Олівейра позувала в пікантному костюмі Санти
Дівчина приміряла комплект вінтажної спідньої білизни.
32-річна бразильська модель Жизель Олівейра поділилася у своєму Instagram кількома фото, на яких вона позує в пікантному костюмі місіс Санта-Клаус: на ній рожевий бюстгальтер, мініспідниця з мереживом і хутром, а також шапка з помпоном.
Як виявилося, це вінтажний комплект з колекції Santa Baby відомого бренду спідньої білизни Victoria’s Secret, яка випускалася на початку 2000-х років.
«Різдво наближається», — написала Жизель під знімками.
Нагадаємо, Жизель Олівейра — бразильська модель, яка прославилася завдяки участі в показах Victoria’s Secret і співпраці з провідними модними брендами.
