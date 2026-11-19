Елізабет Дебікі і Бред Пітт / © Associated Press

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У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму «Подальші пригоди Кліффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), у якому головну роль зіграв Бред Пітт. На червоній доріжці до нього приєдналися колеги по стрічці: спочатку Елізабет Дебікі, а потім — Скотт Каан і Карла Гуджино.

Пітт був одягнений у темно-синій светр з круглим вирізом, широкі темні штани зі шкіряним поясом і довге двобортне пальто. Лук він доповнив шкіряними черевиками, тонким золотим ланцюжком й окулярами з тонованими лінзами.

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Елізабет Дебікі і Бред Пітт / © Associated Press

Дебікі сяяла у чорній сукні максі з відвертим декольте, яке сягало пупка, з весняної колекції Francesco Murano 2027. Акторка одягла її на голе тіло. Тканина м’яко драпувалася на ліфі, а численні призбирані складки підкреслювали талію і стегна. Спідниця розширювалася донизу й переходила у шлейф.

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Елізабет Дебікі і Бред Пітт / © Associated Press

Елізабет доповнила образ сріблястим браслетом на руці. Вона зробила укладання з м’якими локонами і ніжний макіяж.

Елізабет Дебікі і Бред Пітт / © Associated Press

Карла Гуджино позувала в яскраво-помаранчевій сукні, розшитій бісером, з двома краплеподібними вирізами і шлейфом. Скотт Каан обрав блакитний костюм із легким блиском, коричневу майку й лофери з металевими деталями.

Скотт Каан, Елізабет Дебікі, Бред Пітт і Карла Гуджино / © Associated Press

Про фільм

У новій стрічці Бред Пітт повернувся до ролі Кліффа Бута — героя «Одного разу в… Голлівуді». Режисером став Девід Фінчер, а сценарій написав Квентін Тарантіно. Події розгортаються в Лос-Анджелесі 1977 року, за вісім років після історії попереднього фільму.

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Бут підробляє барменом і кіномеханіком, а також береться залагоджувати делікатні проблеми представників Голлівуду. Одного разу до нього звертається агентка Карен Кросбі, яку зіграла Елізабет Дебікі. Вона представляє інтереси телевізійної зірки Чарлі Пітерса у виконанні Скотта Каана. Карла Гуджино втілила його дружину Тоні. Знайомство з цим колом людей втягує Кліффа у кримінальну історію, сповнену амбіцій і небезпек.

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