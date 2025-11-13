Бред Пітт відростив вуса і вийшов у світ із дівчиною: рідкісна поява пари на публіці

Бред Пітт / © Associated Press

61-річний Бред Пітт вийшов у світ зі своєю дівчиною Інес де Рамон у Лос-Анджелесі.

Бред трохи змінив імідж і відростив вуса та бакенбарди — це незвичне рішення для актора. Також він одягнув на світський захід худі з каптуром і джинси зеленого кольору. Інес же була в лаконічній трикотажній сукні та з сумкою Chanel через плече — моделлю, яка ніколи не виходить з моди.

Інес де Рамон, Бред Пітт та Ів Г’юсон / © Getty Images

Також з ними сфотографувалася акторка Ів Г’юсон — донька Елі Г’юсон і вокаліста гурту U2 Боно. Вона зіграла у фільмі з Клуні, тому також вийшла на червону доріжку.

Нагадаємо, що Пітт та Інес разом від 2022 року. Офіційно вони вийшли разом у світ як пара тільки влітку минулого року — після розлучення Інес з чоловіком, зіркою «Щоденників вампіра» Полом Веслі.