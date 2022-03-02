Бренд Balenciaga підтримав українських біженців

Весь світ зараз підтримує Україну та український народ, які борються із вторгненням Росії у мирні міста нашої країни.
Відомий французький Модний дім теж не залишився осторонь. Balenciaga надав фінансову допомогу біженцям.
У своєму Instagram бренд опублікував фото українського прапора, а всі інші публікації приховав, і дав посилання на ресурси для надання фінансової допомоги українським біженцям.
"Ми за мир і пожертвували WFP на першу гуманітарну допомогу українським біженцям. Найближчими днями ми відкриємо наші платформи, щоб повідомляти та передавати інформацію про ситуацію в Україні. Перейдіть за посиланням у біо, щоб зробити пожертвування прямо зараз", — говорить повідомлення від Balenciaga .
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