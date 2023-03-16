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Британська телезірка ефектною сукнею підкреслила сексуальне декольте і пишні сідниці

Британська телезірка ефектною сукнею підкреслила сексуальне декольте і пишні сідниці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1374
Час на прочитання
1 хв
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Британська телезірка ефектною сукнею підкреслила сексуальне декольте і пишні сідниці

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі обожнює вихвалятися сексуальними аутфітами.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram своє нове фото. Красуня похизувалася ефектним луком.

Феррі одягла обтислу темно-бежеву сукню міді з металевими краплями і на тонких бретельках, яка ідеально підкреслила її сексуальний бюст і пишну п'яту точку.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Образ Феррі доповнила укладанням з локонами і насиченим макіяжем очей.

Нагадаємо, Глоя Феррі показала знімок із відпочинку у СПА. Вона у помаранчево-синьому бікіні на зав'язках продемонструвала спокусливі груди.

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Дата публікації
Перегляди
1374
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