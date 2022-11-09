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Британська телезірка костюмом в сітку підкреслила сексуальні форми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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553
Час на прочитання
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Британська телезірка костюмом в сітку підкреслила сексуальні форми

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі обожнє вихвалятися своєю звабливою фігурою.

Зірка реалітішоу і телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram знімки свого нового спокусливого образу.

Глоя одягла чорний костюм у сітку, який складався з кроптопу з довгими рукавами і лосин. Під ним на жінці були чорні стринги і бежевий бюстгальтер. Вбрання ідеально підкреслило сексуальні форми зірки реаліті.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі з різних ракурсів продемонструвала свої форми і похизувалася сексуальними сідницями.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Лук жінка доповнила босоніжками з пластиковими підборами, зачіскою з локонами і вечірнім макіяжем.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, Глоя у купальнику лаймового відтінку похизувалася сексуальним бюстом.

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Дата публікації
Перегляди
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