Британська телезірка костюмом в сітку підкреслила сексуальні форми

Зірка реалітішоу і телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram знімки свого нового спокусливого образу.

Глоя одягла чорний костюм у сітку, який складався з кроптопу з довгими рукавами і лосин. Під ним на жінці були чорні стринги і бежевий бюстгальтер. Вбрання ідеально підкреслило сексуальні форми зірки реаліті.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі з різних ракурсів продемонструвала свої форми і похизувалася сексуальними сідницями.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Лук жінка доповнила босоніжками з пластиковими підборами, зачіскою з локонами і вечірнім макіяжем.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, Глоя у купальнику лаймового відтінку похизувалася сексуальним бюстом.

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