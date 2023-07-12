Ого який: британська телезірка у кроптопі похизувалася пишним бюстом

Глоя Феррі обожнює вихвалятися своїми спокусливими формами.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові пікантні селфі. Жінка вирішила похизуватися своїми пишними сексуальними грудьми.
Одягнена Глоя була у спортивний темно-сірий кроптоп на тонких бретельках, який чудово підкреслив її великий бюст.
Феррі розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і завершила лук масивними окулярами шоколадного відтінку.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі продемонструвала пишне декольте у мінісукні з драпуванням і прозорими рукавами, прикрашеними стразами і камінням.
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