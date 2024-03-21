Британська телезірка у латексній мінісукні продемонструвала сексуальний бюст

Глоя Феррі у спокусливому луку сходила на вечірку.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram світлини, на яких показала спокусливий лук, у якому вона розважилася на вечірці.

Глоя одягла латексну мінісукню з пікантним декольте, яке підкреслило її пишний і сексуальний бюст.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Аутфіт Феррі доповнила чорними босоніжками, укладанням із локонами, насиченим вечірнім макіяжем і золотими браслетом та годинником.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

А подруга Глої була одягнена у латексний кетс'ют, який скомбінувала з босоніжками на високій платформі і підборах.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі похизувалася гламурним пляжним образом у леопардовому купальнику.

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