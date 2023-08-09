Британська телезірка у мереживній білизні продемонструвала струнку фігуру і пишний бюст

Глоя Феррі любить хизуватися у соцмережі спокусливими формами у білизні.
Британська телезірка Глоя Феррі зробила селфі у себе в гардеробній і показала їх в Instagram.
Перед дзеркалом знаменитість постала у чорній мереживній білизні. Глоя продемонструвала струнку фігуру і пишний бюст.
Феррі зробила гладке укладання, зачесавши волосся назад, макіяж із довгими віями і довгий рожевий манікюр.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі продемонструвала спокусливу фігуру у мінісукні кольору індиго з оголеним животом.
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