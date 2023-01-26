Без бюстгальтера: британська телезірка у прозорому комбінезоні похизувалася сексуальними формами

Зірка реалітішоу "Джорді Шор" і телеведуча Глоя Феррі поповнила гардероб новою сексуальною річчю. Красуня приміряла обновку і влаштувала в ній іпровізовану фотосесію. Що з цього вийшло, вона показала в Instagram.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Позувала Феррі в чорному обтислому з принтом комбінезоні і з вирізом на спині, який ідеально підкреслив її сексуальні форми. Під вбранням були лише чорні стринги, а от оголеними грудьми вона залюбки виблискувала перед камерою.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Аутфіт Глоя доповнила чорними ботильйонами і перлинним кольє із трьома нитками. Вона зробила собі укладання і насичений вечірній макіяж.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Феррі похизувалася сексуальною фігурою у смарагдовому кетсьюті зі штанями кльош, вирізом на спині і пікантним декольте.

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