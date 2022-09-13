Британська телезірка у рожевій мереживній білизні продемонструвала сексуальну фігуру

Зірка реалітішоу "Джорді Шор" та телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram нову гарячу світлину, яку вона зробила на кухні.

На ній жінка постала у рожевій мереживній білизні, яка ідеально підкреслила її сексуальну фігуру. Нам навіть здалося, що бюстгальтер трішки замалий для її пишного бюсту, але він все одно чудово пасує до її звабливого образу.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій лук Феррі доповнила укладанням та макіяжем із акцентом на пишних віях.

Нагадаємо, минулого разу Глоя похизувалася своїми формами у коричневому мереживному комплекті.

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