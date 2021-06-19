Британська телезірка у сексуальному білизняному комплекті похизувалася пишними формами

Глоя Феррі обожнює епатувати фоловерів своїми відвертими образами.

Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові гарячі знімки. Красуня поповнила свій гардероб сексуальним білизняним мереживним комплектом, який складався з бюстгальтера, трусів і корсета.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Вона вирішила його приміряти і продемонструвати шанувальникам, як він на ній сидить.

Білизна ідеально підкреслила її пишні форми. Глоя мала дуже сексуальний вигляд.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Волосся Феррі розпустила і вирівняла, а також зробила насичений макіяж. На руці у неї був браслет і годинник. Білий манікюр завершив лук зірки реаліті.

Раніше Глоя у білому бікіні похизувалася своєю пишною п'ятою точкою.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Читайте також: У стильному бікіні від Dior: британська телезірка похизувалася сексуальною фігурою і пірсингом в пупку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання