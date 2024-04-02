Британська телезірка у шоколадному бікіні похизувалася стрункою фігурою і сексуальним бюстом

Глоя Феррі поділилася з підписниками новими знімками.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову порцію гарячих світлин.
Знаменитість влаштувала собі фотосет перед дзеркалом у гардеробній. Вона одягла бікіні трендового шоколадного кольору на зав'язках. Глоя похизувалася стрункою фігурою і пишним сексуальним декольте.
Лук Феррі доповнила милою зачіскою, макіяжем із нарощеними довгими віями і французьким манікюром. У вухах у неї були золоті сережки, на руках – годинник, браслети і каблучки, а в пупку – пірсинг у формі серця.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі продемонструвала сексуальні форми у шоколадній білизні.
Читайте також: