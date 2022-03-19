Британська ведуча Аманда Голден відвідала табір із українськими біженцями

Британська журналістка та популярна телеведуча Аманда Голден вирушила на кордон з Україною, щоб взяти інтерв'ю у біженців.

51-річна знаменитість провела час у таборі для біженців, організованому в Медика у Польщі, неподалік України. Там Аманда розмовляла з українцями, чиї життя було розірвано війною, для нового подкасту під назвою "Приховані голоси України".

Голден вирішила запустити подкаст після того, як жінка з України зв'язалася із нею через соцмережі. Ведуча хотіла щось зробити, щоб дати можливість розповісти постраждалим свої історії.

На своїй сторінці в Instagram Аманда показала кілька кадрів із табору.

Instagram Аманди Голден

Instagram Аманди Голден

Instagram Аманди Голден

Instagram Аманди Голден

Також вона опублікувала відео, в якому на території табору грає на фортепіано Давіде Мартелло – німецький піаніст італійського походження.

"Він називає себе Піаністом миру... Давиде Мартелло на кордоні України з Польщею у Медика", — підписала Аманда відео.

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