Британська зірка реаліті прийшла на світський захід у золотій сукні зі сміливим декольте і розрізом

Зара Макдермотт сяяла на церемонії в розкішному вбранні, яке підкреслило і її струнку фігуру, і спокусливі груди.

У Лондоні відбулася церемонія вручення нагород премії Pride of Britain Awards 2022, на якій зібралося багато зіркових красунь.

Нашу увагу привернула зірка британського реалітішоу "Острів кохання" Зара Макдермотт. Дівчина обрала для свого аутфіту золоту сукню з драпуванням, яка ідеально облягала її струнку фігуру.

Вбрання мало відверте декольте, яке підкреслило її розкішний сексуальний бюст, і високий розріз, який дозволив Зарі продемонструвати стрункі гарні ноги.

Зара Макдермотт / Фото: Getty Images

Образ Макдермотт доповнила туфлями-човниками кольору металік. Волосся вона уклала назад, зробила макіяж у максимально природніх відтінках і прикрасила вуха сережками-кільцями з діамантами.

Браслети і французький манікюр завершили ефектний лук Зари.

Нагадаємо, на премії Pride of Britain Awards сяяла також британська акторка Даніель Гарольд, яка була одягнена в кокетливу чорну мереживну сукню-бюстьє зі спокусливим декольте.

Даніель Гарольд / Фото: Getty Images

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