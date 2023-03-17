Британська зірка у сукні з декольте до пупка сходила на прем'єру фільму

Щоб привернути до себе увагу, зірки одягають ведверті вбрання. Наша героїня так і зробила.
Британська акторка Бетанні Гейр потрапила в об'єктиви папараці дорогою на прем’єру фільму All Of Those Voices, яка відбулася у Лондоні.
Для такої події зірка обрала чорну атласну сукню максі з американською проймою і відвертим декольте до пупка. Вбрання також мало високий розріз. У цьому луку Бетанні мала сексуальний вигляд.
Волосся вона зібрала у високий хвіст і зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були золоті маленькі сережки-кільця, а на шиї делікатна золота підвіска на ланцюжку.
Нагадаємо, інша акторка Лотті Томлінсон з'явилася на прем’єрі фільму у чорній напівпрозорій обтислій сукні, під якою була відсутня білизна.
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