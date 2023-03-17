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Британська зірка у сукні з декольте до пупка сходила на прем'єру фільму

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
626
Час на прочитання
1 хв
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Британська зірка у сукні з декольте до пупка сходила на прем'єру фільму

Бетанні Гейр / Фото: Getty Images

Щоб привернути до себе увагу, зірки одягають ведверті вбрання. Наша героїня так і зробила.

Британська акторка Бетанні Гейр потрапила в об'єктиви папараці дорогою на прем’єру фільму All Of Those Voices, яка відбулася у Лондоні.

Для такої події зірка обрала чорну атласну сукню максі з американською проймою і відвертим декольте до пупка. Вбрання також мало високий розріз. У цьому луку Бетанні мала сексуальний вигляд.

Бетанні Гейр / © Getty Images
Бетанні Гейр / Фото: Getty Images

Волосся вона зібрала у високий хвіст і зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були золоті маленькі сережки-кільця, а на шиї делікатна золота підвіска на ланцюжку.

Нагадаємо, інша акторка Лотті Томлінсон з'явилася на прем’єрі фільму у чорній напівпрозорій обтислій сукні, під якою була відсутня білизна.

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Дата публікації
Перегляди
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