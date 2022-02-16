Британські аристократки – сестри Спенсер – відвідали шоу Michael Kors у Нью-Йорку

Британські аристократки – сестри леді Еліза та Амелія Спенсер відвідали Тиждень моди у Нью-Йорку.

Сестри Спенсер завітали до шоу Michael Kors. Еліза одягла білий штанний костюм, декорований сріблястими стразами на комірі і доповнений туфлями на підборах у відтінку сріблястий металік. У вухах у дівчини були гарні сережки краплеподібної форми, на шиї було таке ж кольє, а на пальці виблискувала каблучка у формі серця. Світле волосся вона розпустила та розчесала за проділу і зробила денний макіяж.

Еліза Спенсер та Амелія Спенсери / Associated Press

Амелія Спенсер була одягнена у костюм-трійку в леопардовий принт. Короткий жакет та мініспідниця практично зливалися і мали вигляд, наче вона прийшла у сукні. Взута дівчина була в сатинові чорні човники на шпильці. Обидві дівчини тримали в руках клатчі. З прикрас Амелія також обрала сережки-висячки та схожий макіяж, як у сестри.

Показ Michael Kors відвідала і акторка Блейк Лайвлі разом зі старшою сестрою Робін.

Блейк Лайвлі із сестрою Робін / Getty Images

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