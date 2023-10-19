Британський лікар у шкіряній мініспідниці продемонстрував стрункі волохаті ноги на червоній доріжці

44-річний Рандж Сінгх обрав для своєї появи на світському івенті образ total black.

Британський лікар, телеведучий і письменник Рандж Сінгх відвідав церемонію вручення премії PinkNews Awards 2023 у Лондоні.

Рандж з'явився на червоній доріжці в чорній сорочці, яку вирішив не застібати на верхні ґудзики, і чорній шкіряній спідниці до колін зі срібною флористичною вишивкою. Своїм коротким вбранням Сінгх підкреслив стрункі волохаті ноги.

Рандж Сінгх / Фото: Getty Images

Образ він доповнив чорними шкіряними ботильйонами на стійких підборах.

Лікар упевнено позував фотографам, демонструючи свою гарну щиру усмішку.

Нагадаємо, польсько-британська драг-квін Алексіс Сен-Піт прийшла на захід в екстравагантному рожевому топі у вигляді трикутника, який повторював рельєф грудей і плаского живота.

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