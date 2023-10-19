Британський лікар у шкіряній мініспідниці продемонстрував стрункі волохаті ноги на червоній доріжці

44-річний Рандж Сінгх обрав для своєї появи на світському івенті образ total black.
Британський лікар, телеведучий і письменник Рандж Сінгх відвідав церемонію вручення премії PinkNews Awards 2023 у Лондоні.
Рандж з'явився на червоній доріжці в чорній сорочці, яку вирішив не застібати на верхні ґудзики, і чорній шкіряній спідниці до колін зі срібною флористичною вишивкою. Своїм коротким вбранням Сінгх підкреслив стрункі волохаті ноги.
Образ він доповнив чорними шкіряними ботильйонами на стійких підборах.
Лікар упевнено позував фотографам, демонструючи свою гарну щиру усмішку.
Нагадаємо, польсько-британська драг-квін Алексіс Сен-Піт прийшла на захід в екстравагантному рожевому топі у вигляді трикутника, який повторював рельєф грудей і плаского живота.
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