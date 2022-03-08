Британський танцівник пішов з російського балету

Прем'єр Маріїнського театру Ксандер Паріш через агресію Росії вирішив залишити театр.

Британський артист балету Ксандер Паріш вирішив покинути Росію і Маріїнський балет через агресію Росії до України.

Про це танцівник написав на своїй сторінці в Instagram.

"Шановні друзі, сьогодні ввечері я мав виступити з "Жизель" у Маріїнському театрі, але замість цього через жахливу ситуацію я прийняв важке рішення покинути Росію, принаймні до миру", – написав Паріш.

Ксандер також підтримав український народ.

"Моє серце до людей України, ближніх і далеких, у тому числі @kate_chebykina, зазнімкована зі мною тут у @jivoy_dance "Мені не страшно… Я молюся, щоб настав мир і рани були зцілені Божою благодаттю", - написав Паріш.

Нагадаємо, голлівудська акторка Енн Гетевей підтримала Україну публікацією у своєму Instagram.

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