Брітні Спірс і Versace: згадуємо три образи суперзірки, створені знаменитим Модним домом

Це був культовий тандем, який став дуже пізнаваним. Обидві знаменитості сприяли популярності одна одної.
Кар'єра Брітні Спірс почалася, коли вона була ще зовсім дитиною, але тому вже на момент 2000-х років стала суперзіркою і, відповідно, одягалася у відомих брендів. Одним із найзнаковіших її співробітництв було з Донателлою Версаче. Співачка часто носила сукні Versace на світські заходи та можна сказати, що навіть була музою модельєрки.
Найзнаковішим образом Брітні від Versace була гламурна напівпрозора веселкова сукня з асиметричним декольте.
Вбрання мало лише одну бретельку, повністю було розшите бісером і лелітками в хитромудрі візерунки. Спереду його прикрашало глибоке декольте.
Сукню Брітні одягла під час шоу Донателли, де та представила публіці колекцію весна-літо 2003 року.
Ще дві знакові гламурні сукні від Versace Спірс носила 2008 року на сцені церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards. Обидві сукні були короткими і розшитими блискітками.
Перше вбрання Брітні — сукня з асиметричним подолом та декольте. Знизу спідниця була зубчастою. Сукня гарно сиділа на фігурі.
Друге вбрання Versace на цій церемонії — сукня з галтером. Воно теж було сірого відтінку, але мало глибоке декольте та гламурну торочку на спідниці. Також його прикрашали лелітки та бісер.
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