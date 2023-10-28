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Брітні Спірс своїми мемуарами "відсунула" принца Гаррі на другий план

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Брітні Спірс своїми мемуарами "відсунула" принца Гаррі на другий план

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Скандальні мемуари Брітні Спірс, що вийшли цього тижня, вже стали бестселером і потіснили на полицях книгарень книжку принца Гаррі.

Попзірка Брітні Спірс заявила, що її автобіографія "Жінка в мені" стала найбільш популярним мемуаром про знаменитостей всіх часів після її дебюту 24 жовтня. Про це Брітні написала своїм шанувальникам у соціальній мережі X, де має 55 мільйонів підписників.

Знаменитість опублікувала коротке відео і зображення обкладинки The Woman In Me і написала: "Це відбувається! Моя книжка — мемуари, що найбільше продаються, про знаменитостей в історії, і це тільки перший день!!!".

Також у підписі Брітні подякувала шанувальникам, які підтримують її. Додавши, що вона всіх дуже любить.

Попередній рекорд із продажів належав принцу Гаррі та його мемуарам "Запасний", які наробили багато галасу, але були потіснені з першого місця книжкою Спірс. Нагадаємо, книжка "Запасний" розповідає про життя Гаррі у королівській родині, вона миттєво стала бестселером New York Times після виходу у січні 2023 року.

Мемуари принца Гаррі
Мемуари принца Гаррі "Запасний" / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше під час анонсу своєї книжки Брітні Спірс шокувала заявою про те, що її ексбойфренд Джастін Тімберлейк змусив її зробити аборт.

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Дата публікації
Перегляди
368
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