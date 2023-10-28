Брітні Спірс своїми мемуарами "відсунула" принца Гаррі на другий план

Скандальні мемуари Брітні Спірс, що вийшли цього тижня, вже стали бестселером і потіснили на полицях книгарень книжку принца Гаррі.

Попзірка Брітні Спірс заявила, що її автобіографія "Жінка в мені" стала найбільш популярним мемуаром про знаменитостей всіх часів після її дебюту 24 жовтня. Про це Брітні написала своїм шанувальникам у соціальній мережі X, де має 55 мільйонів підписників.

Знаменитість опублікувала коротке відео і зображення обкладинки The Woman In Me і написала: "Це відбувається! Моя книжка — мемуари, що найбільше продаються, про знаменитостей в історії, і це тільки перший день!!!".

Також у підписі Брітні подякувала шанувальникам, які підтримують її. Додавши, що вона всіх дуже любить.

It's happening ✨ !!! My book is the highest selling celebrity memoir in historie and it's only day 1 !!! Thank you to the fans who have been so supportive !!! Love you all !!! #TheWomaninMe @gallerybooks @simonandschuster pic.twitter.com/62ti4sUb4h — Britney Spears (@britneyspears) October 25, 2023

Попередній рекорд із продажів належав принцу Гаррі та його мемуарам "Запасний", які наробили багато галасу, але були потіснені з першого місця книжкою Спірс. Нагадаємо, книжка "Запасний" розповідає про життя Гаррі у королівській родині, вона миттєво стала бестселером New York Times після виходу у січні 2023 року.

Мемуари принца Гаррі "Запасний" / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше під час анонсу своєї книжки Брітні Спірс шокувала заявою про те, що її ексбойфренд Джастін Тімберлейк змусив її зробити аборт.

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