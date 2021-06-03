Брітні Спірс у відвертому купальнику з пікантним декольте станцювала перед фанами

Попдіва останнім часом публікує в Instagram дуже дивні знімки.

Брітні Спірс часто танцює перед камерою і викладає ці відео в своєму блогу в соцмережі. Днями співачка вирішила станцювати на камеру і зробити кілька нових фото.

Зірка одягла жовтий суцільний купальник з відвертим вирізом на декольте і у вигляді стрингів ззаду, а зверху чорний кожушок і взула високі білі чоботи.

"Я знаю ... картинки трохи розпливчасті, але мій телефон все так же рухався, ось чому !!!! Я зняла їх вчора заради забави ... Я ніколи не показую свою дупу в Instagram і ні... Я не ношу стринги !!!! Ну що ж ... ось і моя дупа, пані та панове !!!! Насолоджуйтесь !!!! ", — такий підпис залишила Брітні під фотографіями.

Раніше Спірс говорила, що свій Instagram веде загалом тільки заради розваги. А ось її шанувальники всерйоз стурбовані тим контентом, яким Брітні ділиться з ними.

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