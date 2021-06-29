Брітні Спірс в червоному бікіні ніжиться на пляжі на Гаваях

Брітні Спірс і її бойфренд Сем Асгарі насолоджуються сонячним відпочинком на Гаваях.

Минулого тижня попдіва дала свідчення в суді у справі опіки над нею. А в понеділок Брітні і її коханий вирушили на відпочинок. Спірс вже опублікувала відео для шанувальників з Гаваї, показала, як лежала на піску біля океану в червоному бікіні і вид з їхнього номеру.

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"Я знову зробила це! Мауї 2 !!! Я їжджу на найдешевшій машини, відомій людству, але це досить весело. Мені подобається шум нічного океану, і мені подобається чути сміх людей з мого балкона ... Тут єднання, і воно нескінченне!! ! Ось я на пляжі і створюю ангелів на піску біля океану ... ще більше ... більше, ніж можна поділитися ... більше мріяти ... більше сподіватися ... і ще багато чого, потрібно молитися !!!! Бог благословить усіх нас!", — написала Спірс під відео.

Сем Асгарі також показав, як вони з Брітні тренуються. У себе в блогу він запостив ролик, де Спірс ходить на біговій доріжці, а він демонструє свої біцепси.

Пара разом від 2016 року, познайомилася на зніманнях кліпу Брітні на пісню Slumber Party. Протягом 13 років Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька Джеймі Спірса, який контролює її фінансовий стан, який оцінюється в 60 мільйонів доларів і життя співачки.

Минулого тижня в суді Брітні сказала, що вона нещасна і хоче, щоб опікунство її батька закінчилося.

Брітні Спірс і Джеймі Спірс / Associated Press

Вперше громадськість почула безпосередньо від Брітні про її життя за останні кілька років, і її розповідь викликала шок у багатьох. Виступаючи в суді через аудіозв'язой, вона розповіла, що їй проти її волі встановили внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не могла завагітніти. А також під час примусового лікування їй призначили літій, через вживання якого вона почувалася "ніби п'яною" протягом 5 років. У суді Спірс заявила, що хоче вийти заміж і народити дитину. І позбутися від примусового контролю, який триває 13 років.

Пізніше артистка попросила вибачення у своїх шанувальників за те, що обманювала їх весь цей час і говорила, що з нею все в гаразд.

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