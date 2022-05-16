Брудні та пошарпані: бренд Balenciaga викликав фурор колекцією "зношеного" взуття

Нова колекція взуття від бренду лімітована.

Бренди в гонитві за покупцем намагаються щосезону вигадувати не лише незвичайні, а й скандальні речі. Одним з тих Модних домів, у яких це виходить найкраще, безумовно, є бренд Balenciaga, адже раніше вони вже представляли кросівки на шпильці, Crocs на масивній платформі та на підборах, кросівки X-Pander та космічні Triple-S.

Цієї весни Демна Гвасалія вирішив шокувати лімітованою колекцією зістарених кед — Paris sneaker (паризькі кросівки). Маркетологи бренду заявляють, що це взуття "призначене для носіння протягом всого життя".

Під час рекламної кампанії Balenciaga показали шанувальникам дуже зношені кеди зі слідами бруду, дірками та пошарпаною підошвою. Такий вигляд взуття, звичайно ж, шокував і викликав ажіотаж у Мережі, зважаючи на те, що вартість пари була заявлена не маленька — від 300 до 1500 доларів.

Але насправді виявилося, що все це було лише вдалим рекламним ходом і насправді кеди мають значно пристойніший вигляд, хоча на них є потертості та розрізи. Також взуття з нової колекції бренду дуже схоже на класичні кеди Converse Chuck Taylor, деякі представлені без задників.

Balenciaga

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