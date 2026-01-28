Фільм «Брудні танці» 1987 року / © Getty Images

У першій частині зіграли актори Дженніфер Грей та Патрік Свейзі, який пішов із життя 2009 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Займатимуться повнометражним проєктом, виробництво якого має розпочатися цього року, продюсери Ніна Джейкобсон та Бред Сімпсон, а сценарій пише Кім Розенсток. Акторка Дженніфер Грей повернеться до ролі Бейбі у фільмі, а також стане виконавчою продюсеркою. Ім’я режисера ще не оголошено, повідомило видання Deadline.

«„Брудні танці“ і сьогодні залишається таким же улюбленим, як і в момент свого першого виходу, і ми знали, що для того, аби шанувальники з радістю прийняли повернення до курорту Келлермана, має об’єднатися справді особлива команда», — сказав Адам Фогельсон, голова Lionsgate Motion Picture Group.

«Ми неймовірно раді оголосити, що разом із Дженніфер Ґрей зібрали ідеальну команду, яка поведе цей фільм уперед. Для цього проєкту не може бути кращих продюсерів, ніж наші давні партнери й друзі Ніна та Бред — творці „Голодних ігор“, і ми безмежно раді, що до команди як сценаристка приєднується Кім. Маючи таку суперкоманду, ми рухаємося на повній швидкості вперед, щоб і давні шанувальники, і нова аудиторія змогли знову відкрити для себе магію, музику й емоції, якими є „Брудні танці“, у новому повнометражному фільмі, створеному спеціально для великого екрана».

Нагадаємо, що сюжет фільму «Брудні танці», який вийшов 1987 року, розповідає про літо 1963 року, коли 17-річна дівчина на ім’я Френсіс, яку близькі лагідно називають Бейбі, разом із родиною проводить канікули в курортному готелі. Через непрості життєві обставини і спроби допомогти знайомим, вона починає займатися із Джоні — красивим професійним танцюристом — танцями, щоб підготуватись до конкурсу. Дівчина приховує від батьків те, чим займається. Поступово пара танцюристів закохується одне у одного.