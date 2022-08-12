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Бруклін Бекхем із дружиною Ніколою відвідали світський прийом та розповіли, коли планують заводити дітей

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Бруклін Бекхем із дружиною Ніколою відвідали світський прийом та розповіли, коли планують заводити дітей

Бруклін Пельтц-Бекхем та Нікола Пельтц-Бекхем / Фото: Getty Images

Бруклін та Нікола Пельтц-Бекхем відвідали захід Variety Power of Young Hollywood у Лос-Анджелесі.

Нікола, яка кардинально змінила колір волосся з блондинки в брюнетку, приїхала підтримати чоловіка Брукліна, який нещодавно з'явився на обкладинці Variety та розповів, чим займеться далі у житті після того, як його кар'єра фотографа не склалася. Бекхем був схвильований, отримавши свою "першу в історії нагороду" як лауреат.

Бруклін Пельтц-Бекхем та Нікола Пельтц-Бекхем / © Getty Images
Бруклін Пельтц-Бекхем та Нікола Пельтц-Бекхем / Фото: Getty Images

Пара мило позувала фотографам і не випускала одне одного з обіймів. Бруклін був одягнений у чорний светр із вирізом у формі кинджала та чорних штанах у поєднанні з чорно-сірими кросівками. Нікола одягла сірий костюм, який складався з топа бюстьє з поясом від Fendi у поєднанні з чорними грубими черевиками на платформі. Нікола зробила акуратний макіяж зі стрілками на повіках і була без будь-яких прикрас. Навіть манікюр не зробила.

Під час заходу пара розповіла, що поки що не планує заводити дітей. "Ми не плануємо заводити дітей наступного року. Але ми хотіли б колись мати велику родину — ми хотіли б мати своїх власних дітей, а також хотіли б усиновити", - сказало подружжя.

Бруклін Пельтц-Бекхем та Нікола Пельтц-Бекхем / © Getty Images
Бруклін Пельтц-Бекхем та Нікола Пельтц-Бекхем / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що у Ніколи конфлікт із мамою Брукліна Вікторією Бекхем. Нещодавно Бруклін Бекхем підігрів чутки про ворожнечу його матері та дружини. Можливо, саме із цим пов'язані зміни у зовнішності Пельтц.

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