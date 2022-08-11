Бруклін Бекхем підігрів чутки про ворожнечу його матері Вікторії та дружини Ніколи Пельтц

Нікола не стала вдаватися в подробиці, але підписники одразу припустили, що вона писала про ворожнечу зі свекрухою Вікторією Бекхем. Ми вже розповідали чому посварилися дві світські пані. Щоправда, публічно вони обидві не підтверджували цей момент.

Бруклін Бекхем із мамою Вікторією / Фото: Associated Press

Днями Нікола поділилася новим знімком, під яким загадково написала: "Сумую за нашим місяцем". А одним із перших фото прокоментував її чоловік. Він написав: "У тебе найкраще серце", а також додав чотири смайлики із сердечками.

Шанувальники вважають, що саме Бруклін став підтримкою для своєї дружини Ніколи в цьому конфлікті, який, зважаючи на все, все ще не вдалося залагодити. Раніше Пельтц ділилася фотографіями, на яких показала, як плаче у ліжку та подякувала за підтримку своєму батьку Нельсону Пельтцу.

Раніше до весілля пари Вікторія Бекхем тепло спілкувалася з майбутньою невісткою Ніколою, вони часто переписувалися у соцмережах, а також бачилися під час сімейних зустрічей.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

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