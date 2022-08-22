Бруклін Бекхем пояснив, навіщо взяв прізвище дружини Ніколи після їхнього весілля

Коли Бруклін Бекхем одружився з Ніколою Пельтц у квітні 2022 року і взяв подвійне прізвище, багатьох це здивувало. Хлопець пояснив таке рішення.

23-річний Бруклін Бекхем розповів, що він та його 27-річна дружина Нікола Пельц хотіли, щоб їхнє прізвище зазвучало якось інакше. У розмові з E! Daily Pop Бруклін пояснив, чому він узяв прізвище дружини: "Я просто думав, що це по-іншому. Не багато хлопців беруть імена своїх дружин. Чому б і ні? Це чудово поєднується одне з одним", - пише Daily Mail.

Бруклін Пельтц Бекхем та Нікола Пельтц-Бекхем / Фото: Getty Images

Бруклін також розповів, які поради дали молодятам його батьки – Девід та Вікторія. Вони сказали:

"Просто кохайте одне одного, намагайтеся ні про що не турбуватися, продовжуйте працювати і просто намагайтеся отримувати задоволення", - поділився він порадою Вікторії та Девіда.

Однак, саме на весіллі між Бекхемами та родиною його сина почалися розбіжності. Повідомлялося, що Девід та Вікторія частково організували весілля їхнього сина Брукліна та Ніколи, яке коштувало 5 мільйонів фунтів стерлінгів, але, як стало відомо, їх не запросили сісти за головний стіл разом із родиною Ніколи. Натомість їхнє місце зайняли батько-мільярдер Ніколи та її мати-модель.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

А сама Нікола Пельтц нещодавно публічно назвала іншу причину конфлікту із мамою Брукліна. При цьому сам хлопець додав, що все гаразд і жодного конфлікту насправді немає.

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