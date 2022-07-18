Бруклін Бекхем раптово втратив контракт на 1 мільйон фунтів стерлінгів

Представник модного бренду опублікував дуже холодну заяву, в якій йдеться про те, що вони вирішили рухатися далі, щоб знайти нових людей для співпраці лише через кілька місяців після того, як хвалили старшого сина Девіда та Вікторії Бекхемів – Брукліна – за його роботу на бренд.

Бруклін підписав контракт із брендом у листопаді 2021 року і був звільнений менш ніж через рік. Представляючи Бекхема як посла бренду минулого року, бос Superdry Джуліан Данкертон сказав: "Отримання підтримки Брукліна є свідченням того, що ми робимо як бренд. Як бізнес, ми хочемо зробити позитивні зміни для нинішнього та майбутніх поколінь, покоління, до якого звертається Бруклін".

А сам Бруклін тоді сказав: "Це так зручно — моя наречена краде мої футболки Superdry, тому що вони такі м'які. Вона любить спати в них".

Джуліан Данкертон і Бруклін Бекхем на відкритті нового флагманського магазину Superdry на Оксфорд-стріт, 9 листопада 2021 року в Лондоні / Фото: Getty Images

Угода між Брукліном та Superdry раптово закінчилася і бренд почав шукати нових зірок для роботи. У заяві представників бренду, опублікованій на Daily Mail, йдеться:

"Ми завжди перевіряємо амбасадорів, які беруть участь у наших кампаніях, та вирішили працювати з іншим діапазоном талантів для сезону весна-літо 2022". І цей коментар різко контрастує із захопленим схваленням Джуліана Данкертона про Брукліна на початку їхньої співпраці.

Бруклін Бекхем на відкритті нового флагманського магазину Superdry на Оксфорд-стріт 9 листопада 2021 року в Лондоні / Фото: Getty Images

У соцмережах пишуть, що причиною звільнення могло бути те, що Бруклін просував веганські кросівки Superdry, незважаючи на те, що він був кухарем-м'ясоїдом, який готував стейки та показував це у своїх кулінарних відео Cookin With Brooklyn.

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