Бруклін Бекхем і Нікола Пельц знову разом з’явилися на червоній доріжці і ніжно обіймались

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

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Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц продовжили демонструвати своє кохання під час європейського фестивального сезону. Після спільної появи у Венеції подружжя вирушило до французького Довіля, де разом вийшло на червону доріжку 52-го Американського кінофестивалю.

Нікола обрала романтичну білу сукню з рюшами, асиметричною спідницею, галтером і довгим шлейфом. Легке й жіночне вбрання вона доповнила стриманими деталями, залишивши сукню головним акцентом образу. Її вбрання було від бренду Alberta Ferretti з колекції Resort 2027.

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Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

Бруклін же з’явився поруч із дружиною у класичному чорному костюмі. Його лаконічний образ не конкурував із ефектним вбранням Ніколи, а навпаки — підкреслював її вихід.

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Перед камерами Бруклін обіймав Ніколу, цілував її та не приховував ніжності. Разом вони також позували з легендарною Фей Данавей, яка отримала спеціальну нагороду Deauville Icon Award. Також Нікола сфотографувалася з 85-річною акторкою окремо, але для фотосету обрала вже зовсім інше вбрання — ніжну сукню Christian Dior з колекції 2005 року.

Нікола Пельтц і Фей Данавей / © Getty Images

Для Ніколи фестиваль у Довілі став ще одним важливим етапом промокампанії її нового фільму Prima. У стрічці вона грає балерину, тоді як Фей Данавей втілює образ її бабусі та наставниці.

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