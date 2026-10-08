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- Шоу-бізнес
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Бруклін Бекхем показав величезне татуювання, присвячене дружині Ніколі Пельтц
За словами Девіда Бекхема, у його сина на тілі понад 100 татуювань. Багато з них присвячені його коханій.
27-річний Бруклін Бекхем продемонстрував величезне татуювання на спині, присвячене його дружині — 31-річній Ніколі Пельтц.
На одному зі знімків, які Нікола опублікувала у своєму Instagram, Бруклін позує без сорочки, завдяки чому добре видно татуювання, що займає верхню частину його спини. Це не звичайний напис чи малюнок — на шкірі Бекхема зображено цілий любовний лист, який кохана написала йому перед їхнім весіллям.
У своєму дописі Пельтц звертається до чоловіка з ніжними словами та розповідає про свої почуття до нього. Вона пише про його добре серце, називає його своїм «вічним хлопчиком» і обіцяє бути поруч із ним, незважаючи на будь-які життєві випробування.
Бруклін зробив татуювання на спині ще до весілля пари 2022 року. Зараз пара проводить час у французькій столиці. Вони разом відвідують заходи Тижня моди та продовжують демонструвати близькі стосунки на тлі конфлікту, що триває між Брукліном та його батьками — Девідом і Вікторією Бекхемами.
Так, Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц завітали на показ Balenciaga.