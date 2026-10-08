Бруклін Бекхем показав величезне татуювання, присвячене дружині Ніколі Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

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27-річний Бруклін Бекхем продемонстрував величезне татуювання на спині, присвячене його дружині — 31-річній Ніколі Пельтц.

На одному зі знімків, які Нікола опублікувала у своєму Instagram, Бруклін позує без сорочки, завдяки чому добре видно татуювання, що займає верхню частину його спини. Це не звичайний напис чи малюнок — на шкірі Бекхема зображено цілий любовний лист, який кохана написала йому перед їхнім весіллям.

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Татуювання Брукліна Бекхема / © Instagram Ніколи Пельтц

У своєму дописі Пельтц звертається до чоловіка з ніжними словами та розповідає про свої почуття до нього. Вона пише про його добре серце, називає його своїм «вічним хлопчиком» і обіцяє бути поруч із ним, незважаючи на будь-які життєві випробування.

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Татуювання Брукліна Бекхема / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін зробив татуювання на спині ще до весілля пари 2022 року. Зараз пара проводить час у французькій столиці. Вони разом відвідують заходи Тижня моди та продовжують демонструвати близькі стосунки на тлі конфлікту, що триває між Брукліном та його батьками — Девідом і Вікторією Бекхемами.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Так, Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц завітали на показ Balenciaga.

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