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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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1 хв

Бруклін Бекхем пристрасно поцілував дружину на тлі Ейфелевої вежі

У Мережі з’явилося романтичне відео зіркової пари.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

27-річний Бруклін Бекхем і його 31-річна дружина Нікола Пельтц поділилися романтичними фотографіями з Парижа. На одному зі знімків подружжя пристрасно цілується на тлі підсвіченої Ейфелевої вежі, демонструючи свої почуття на вулицях французької столиці.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола опублікувала фото та відео у своєму Instagram — вони були зроблені під час поїздки пари на Тиждень моди в Парижі. Для прогулянки вона обрала джинси з низьким посадженням, а Бруклін віддав перевагу повсякденному образу. На фото подружжя обіймається і цілується.

Бруклін Бекхем и Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Романтичні фотографії з’явилися на тлі конфлікту, що триває між Брукліном і його знаменитими батьками — Девідом та Вікторією Бекхемами. Родина зібралася у Парижі на показі нової колекції Вікторії, проте Бруклін і Нікола провели час окремо та не приєдналися до родичів.

Незважаючи на сімейні розбіжності, подружжя продовжує відкрито демонструвати свою близькість. Останнім часом вони регулярно публікують спільні фотографії та проводять час із родиною Ніколи.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

Зазначимо, Бруклін і Нікола одружилися у квітні 2022 року. 2025-го пара знову обмінялася обітницями, підкресливши важливість своїх стосунків.

Нагадаємо, раніше Бруклін Бекхем продемонстрував величезне татуювання, присвячене дружині Ніколі Пельтц.

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