Бруклін Бекхем пристрасно поцілував дружину на тлі Ейфелевої вежі

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

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27-річний Бруклін Бекхем і його 31-річна дружина Нікола Пельтц поділилися романтичними фотографіями з Парижа. На одному зі знімків подружжя пристрасно цілується на тлі підсвіченої Ейфелевої вежі, демонструючи свої почуття на вулицях французької столиці.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола опублікувала фото та відео у своєму Instagram — вони були зроблені під час поїздки пари на Тиждень моди в Парижі. Для прогулянки вона обрала джинси з низьким посадженням, а Бруклін віддав перевагу повсякденному образу. На фото подружжя обіймається і цілується.

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Бруклін Бекхем и Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Романтичні фотографії з’явилися на тлі конфлікту, що триває між Брукліном і його знаменитими батьками — Девідом та Вікторією Бекхемами. Родина зібралася у Парижі на показі нової колекції Вікторії, проте Бруклін і Нікола провели час окремо та не приєдналися до родичів.

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Незважаючи на сімейні розбіжності, подружжя продовжує відкрито демонструвати свою близькість. Останнім часом вони регулярно публікують спільні фотографії та проводять час із родиною Ніколи.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

Зазначимо, Бруклін і Нікола одружилися у квітні 2022 року. 2025-го пара знову обмінялася обітницями, підкресливши важливість своїх стосунків.

Нагадаємо, раніше Бруклін Бекхем продемонстрував величезне татуювання, присвячене дружині Ніколі Пельтц.

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