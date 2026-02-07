- Дата публікації
Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц хочуть дитину, але народжувати поки не збираються
Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельтц планують усиновити дитину на тлі сімейної ворожнечі, що загострюється.
Джерело, близьке до пари, що одружилася 2022 року, повідомило, що вони хочуть мати багато дітей, і принаймні один з них не буде їхньою біологічною дитиною.
«У цьому питанні Нікола і Бруклін повністю сходяться на думках: обидвоє хочуть мати багато дітей, і принаймні одного з них усиновити. Вони обидвоє розуміють, що перебувають у неймовірно привілейованому становищі, і тому дуже хочуть відплатити добром; запропонувати знедоленому немовляті чи дитині найкраще можливе життя. Вони багато про це говорили», — каже все те саме джерело.
Інсайдер розповів виданню The Sun, що Нікола, мабуть, зараз важить близько 40 кг, скинувши зайві кілограми для своєї наступної ролі в кіно, а це означає, що виносити власну дитину зараз, схоже, неможливо, пише Daily Mail.
В інтерв'ю газеті The Times 2022 року Нікола розповіла, що Бруклін хотів завести дітей раніше, ніж вона, але обидвоє вони хотіли велику родину.
"Він хоче дітей уже вчора", - сказала вона виданню, додавши, що хоче почекати "кілька років". «Ми безперечно хочемо велику родину. У нього троє братів та сестер, а в мене семеро».
