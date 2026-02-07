ТСН у соціальних мережах

142
1 хв

Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц хочуть дитину, але народжувати поки не збираються

Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельтц планують усиновити дитину на тлі сімейної ворожнечі, що загострюється.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Бруклін та Нікола Пельтц Бекхем

Бруклін та Нікола Пельтц Бекхем / © Getty Images

Джерело, близьке до пари, що одружилася 2022 року, повідомило, що вони хочуть мати багато дітей, і принаймні один з них не буде їхньою біологічною дитиною.

«У цьому питанні Нікола і Бруклін повністю сходяться на думках: обидвоє хочуть мати багато дітей, і принаймні одного з них усиновити. Вони обидвоє розуміють, що перебувають у неймовірно привілейованому становищі, і тому дуже хочуть відплатити добром; запропонувати знедоленому немовляті чи дитині найкраще можливе життя. Вони багато про це говорили», — каже все те саме джерело.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Інсайдер розповів виданню The Sun, що Нікола, мабуть, зараз важить близько 40 кг, скинувши зайві кілограми для своєї наступної ролі в кіно, а це означає, що виносити власну дитину зараз, схоже, неможливо, пише Daily Mail.

В інтерв'ю газеті The Times 2022 року Нікола розповіла, що Бруклін хотів завести дітей раніше, ніж вона, але обидвоє вони хотіли велику родину.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Associated Press

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Associated Press

"Він хоче дітей уже вчора", - сказала вона виданню, додавши, що хоче почекати "кілька років". «Ми безперечно хочемо велику родину. У нього троє братів та сестер, а в мене семеро».

Раніше, нагадаємо, стало відомо, скільки грошей Нікола Пельтц отримує від свого батька на кишенькові витрати, і ця сума справді вражає.

