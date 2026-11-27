Бруклін Бекхем біля плити з індичкою / © Instagram Ніколи Пельтц

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Старший син Девіда та Вікторії Бекхем, Бруклін, вперше взяв на себе підготовку святкової вечері до Дня подяки. 27-річний кухар-початківець організував сімейну вечерю для восьми осіб у своєму будинку в Лос-Анджелесі, а головною стравою вечора стала індичка за незвичайним рецептом.

Про свої кулінарні плани Бруклін розповів під час візиту до The Cheese Store of Beverly Hills. Там він купував сир для «мак-н-чіз» — традиційної американської запіканки з макаронами та сиром. У підсумку його покупка обійшлася в 171,75 долара. Продавці запропонували йому декілька сортів, серед яких були італійська фонтіна, витриманий чеддер і голландська гауда. Бруклін вирішив взяти потроху кожного.

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Однак найбільше уваги привернув його спосіб приготування індички. Бекхем розповів, що збирається замаринувати птицю в пиві Guinness, а потім прокинутися раніше й повільно запікати її в духовці. Серед гарнірів він запланував батат із маршмеллоу — це улюблена страва його дружини Ніколи Пельтц, а також картоплю та начинку для індички.

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«Я ще не вирішив, що робити з начинкою. Це мій перший День подяки, який я готую сам, і я трохи нервую», — зізнався Бруклін.

Бруклін Бекхем біля плити / © Instagram Ніколи Пельтц

У своєму Instagram дружина Брукліна — Нікола — показала результат.

Що приготував Бруклін Бекхем на День Подяки / © Instagram Ніколи Пельтц

Бекхем провів свято разом із Ніколою та її рідними. Його власні батьки, Девід і Вікторія Бекхем, а також брат Ромео, сестра Харпер і брат Круз на сімейних знімках і в дописах про підготовку до вечері не фігурували. Це пов’язано з конфліктом, що триває всередині родини.

Нагадаємо, у січні Бруклін публічно висловився щодо розладу у стосунках із батьками. Він заявив, що протягом багатьох років відчував контроль з їхнього боку і що вони намагалися втручатися в його стосунки з Ніколою. Також він звинуватив батьків у тому, що публічний імідж сім’ї для них важливіший за особисті стосунки. Девід і Вікторія публічно не стали детально коментувати його заяви.

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Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем зробила крок до примирення з Брукліном.

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