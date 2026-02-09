Бруклін Бекхем зайнявся випіканням хліба і показав результат

Бруклін Бекхем / © Getty Images

Реклама

26-річний Бруклін — син Девіда та Вікторії Бекхемів — уже кілька років активно розвиває себе в кулінарній сфері та часто публікує в Мережі відео з рецептами. Він часто готує бургери, пасту, стейки та використовує соуси свого бренду. І ось хлопець вирішив зайнятися випіканням та спекти хліб. Результат він показав в Instagram.

Хліб, який спік Бруклін Бекхем / © Instagram Брукліна Бекхема

Хліб, який спік Бруклін Бекхем / © Instagram Брукліна Бекхема

Загалом страви Брукліна часто піддаються критиці та викликають неоднозначну реакцію, особливо після його сварки з батьками. Вся річ у зізнаннях старшого сина Вікторії та Девіда, який вирішив вперше зробити заяву та розповісти, чому він припинив спілкуватися з батьками. За його словами, конфлікт назрівав упродовж тривалого часу та був спричинений низкою подій і сварок між його сім’єю та його дружиною Ніколою Пельтц.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, своїми кулінарними талантами хизувалася 58-річна американська акторка й модель Памела Андерсон. Вона теж пекла хліб.