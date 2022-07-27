Бруклін не впорався: Вікторія Бекхем розчарована у старшому синові

Нещодавно ми розповідали про те, що британський бренд одягу та аксесуарів Superdry раптово розірвав контракт на 1 мільйон фунтів стерлінгів із Брукліном Бекхемом після восьми місяців співпраці. Виявляється, мама Брукліна — Вікторія Бекхем, відчуває провину за цю невдачу старшого сина.

Вікторія зробила все можливе для того, щоб її 23-річний син підписав контракт із брендом одягу та став послом Superdry, адже це позитивно вплинуло б на його кар'єру.

Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

Як повідомляє Mirror, Вікторія Бекхем почувається "винною" і "розчарованою" через новини про те, що її старшого сина раптово звільнили з посади посла Superdry.

Нагадаємо, що представник модного бренду не став пояснювати причину розірвання контракту з Брукліном, опублікувавши дуже холодну заяву, в якій йдеться про те, що вони вирішили рухатися далі, щоб знайти нових людей для співпраці через кілька місяців після того, як хвалили старшого сина Девіда та Вікторії Бекхемів – Брукліна – за його роботу на бренд.

Бруклін Бекхем з батьками Девідом та Вікторією / Фото: Associated Press

23-річний Бруклін став послом модного бренду у листопаді 2021 року. Ця новина, з'явилася лише через кілька місяців після того, як він одружився з 27-річною акторкою Ніколою Пельтц.

Також читайте Девід Бекхем запостив відео з караоке-бару, де його дружина Вікторія виконала хіт Spice Girls

Інсайдери стверджують, що саме Вікторія допомогла Брукліну укласти цю угоду, щоб підвищити його авторитет та просувати кар'єру далі. Втім, про яку кар'єру йдеться, невідомо, оскільки Бруклін поки що не продемонстрував успіхів ні у фотомистецтві, ні в кулінарії, якою він теж захоплюється. Також він пробував сили у футболі, як і його батько, але всі ці починання провалилися, і успішну Вікторію, за повідомленнями інсайдерів, це, звичайно, дуже засмучує.

Джерело повідомило журналу Heat: "Вона смикала за безліч ниток, щоб влаштувати сина в Superdry. Передбачалося, що це допоможе хлопцеві почати будувати для себе майбутнє". Кажуть, Бруклін відмовився від багатьох знімань та рекламних кампаній Superdry, оскільки вони не збігалися з його графіком. Хоча про який графік йдеться, адже нічим особливо важливим Бекхем поки що не зайнятий.

Бруклін Бекхем з батьками Девідом та Вікторією / Фото: Associated Press

Стверджується, що Бруклін не хотів угоди з Superdry і "звинувачував свою матір у тому, що вона підштовхнула його до цього". Натомість хлопець прагне працювати з такими брендами, як Gucci.

Читайте також: